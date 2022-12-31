. Ксения Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь: "Первый раз в жизни так отмечаю"

У 41-летней Ксении Собчак год не задался. Сначала она потеряла работу на телевидении, потом ее коллег осудили по уголовной статье за вымогательство, да и сама она едва не стала фигуранткой. Телезвезда решила отмечать праздник скромно.

Обычно Ксения не прочь побыть в центре внимания на шумных звездных вечеринках, однако в этом году такого желания у нее нет.

"У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей. В первый раз в жизни так отмечаю праздник, честно говоря", — призналась журналистка в своем Telegram-канале.

Впрочем, недавно Ксения закончила обустройство своего особняка, который скрасит ей праздник. Вчера она уже похвасталась, что замечательно проводит время в своем бассейне и бане, устроив ужин со свечами.

Константин Богомолов похвастался профессиональными успехами

Зато у супруга Ксении Собчак дела идут гораздо лучше. Режиссер Константин Богомолов в соцсетях отчитался об успехах своего коллектива в Театре на Малой Бронной. За год он успел поставить немало спектаклей и поработать над сериалом с собой в главной роли.

"И я радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам — театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры и неуклонно растущие зарплаты. В частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату", — порадовался он в соцсетях.