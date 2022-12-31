Ксения Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь: "Первый раз в жизни так отмечаю"
У 41-летней Ксении Собчак год не задался. Сначала она потеряла работу на телевидении, потом ее коллег осудили по уголовной статье за вымогательство, да и сама она едва не стала фигуранткой. Телезвезда решила отмечать праздник скромно.
Обычно Ксения не прочь побыть в центре внимания на шумных звездных вечеринках, однако в этом году такого желания у нее нет.
Впрочем, недавно Ксения закончила обустройство своего особняка, который скрасит ей праздник. Вчера она уже похвасталась, что замечательно проводит время в своем бассейне и бане, устроив ужин со свечами.
Константин Богомолов похвастался профессиональными успехами
Зато у супруга Ксении Собчак дела идут гораздо лучше. Режиссер Константин Богомолов в соцсетях отчитался об успехах своего коллектива в Театре на Малой Бронной. За год он успел поставить немало спектаклей и поработать над сериалом с собой в главной роли.