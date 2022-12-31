. Лев Лещенко признался, что встретит Новый год под елкой

Певец Лев Лещенко тоже остался без концертов. Артист признался, что ничего не планирует заранее. Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что он не планирует встречать Новый год и что для него все пройдет экспромтом. «Пока не знаю. Вот, сейчас сижу в аэропорту. Пока не могу ничего сказать. Все будет экспромтом… Скорее всего, дома, под елкой», — сказал певец.Он добавил, что очень неприхотлив в отношении новогоднего застолья. «Все как обычно: огурцы, помидоры, рюмка шампанского. Я не пью и мало ем, поэтому мне абсолютно все равно, что на столе. Буду смотреть «огонек», — приводит слова Льва Лещенко издание «РИА ФАН».