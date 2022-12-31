. Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Благодаря еженедельному любовному гороскопу вы узнаете, какие перемены в личной жизни произойдут с вами на первой неделе 2023 года. Советы астрологов помогут вам избавиться от одиночества или улучшить отношения со второй половинкой.

Из-за благоприятного изменения положения Венеры у многих представителей зодиакального круга появится шанс обрести любовную мотивацию и уверенность в себе. Единственным источником проблем в амурной сфере может стать лишь уныние и грусть. Именно поэтому астрологи советуют пользоваться техниками, которые избавят вас от негативных мыслей. Старайтесь рассчитывать только на себя, чтобы найти выход из трудных ситуаций и сохранить отношения.

Овен

Всего есть четыре вида деструктивной любви, от которой нужно избавляться. Эти разновидности отношений не несут нам ничего хорошего. Овнам, которые увязли в подобной «любви», ночные светила помогут из них выйти. В конце недели у Овнов могут возникнуть беспочвенные подозрения насчет верности и честности партнера. Не стоит поддаваться панике. Все должно закончиться хорошо.

Телец

Успех ожидает как одиноких, так и влюбленных представителей этого Знака Зодиака. Венера станет чуть сильнее и позитивнее, поэтому в это время можно смело знакомиться с противоположным полом, назначать свидания. Важно помнить, как каждый Знак выражает свои чувства, чтобы максимально быстро находить правильный подход к любому человеку. Тельцам, которые находятся в отношениях, придется смириться с тем, что любимому человеку понадобится чуть больше личного пространства.

Близнецы

В начале 2023 года Близнецам ни в коем случае нельзя отдаляться от любимого человека. Одиноким представителям этого Знака астрологи советуют продолжать поиски любви. Не исключено, что Близнецам удастся найти человека для серьезных отношений, либо закрутить приятный мимолетный роман. Главное — оставаться собой и начинать каждое утро с любовью к себе и к миру.

Рак

Ракам стоит быть осторожнее, поскольку многие новые люди в их окружении постараются скрыть от них свою негативную и ядовитую сущность. Ранее мы рассказывали о том, как понять, что тот или иной человек принесет несчастье. Это поможет Ракам заранее понять, кем на самом деле является та или иная личность. Покровитель Венера поможет представителям данного Знака объективно посмотреть на текущие отношения, выявив все их слабые стороны.

Лев

На этой неделе Львам стоит быть более открытыми со своим партнером. Искренность поможет укрепить любовный союз. На одиноких Львов может внезапно нахлынуть грусть: например, из-за воспоминаний о прошлых отношениях. Чтобы найти вторую половинку, в грядущие семь дней лучше проводить время в людных местах. Также важно остерегаться энергетических вампиров.

Дева

Девам, которые скрывают свои чувства, стоит попробовать хотя бы намекнуть о них понравившемуся человеку. Это хороший период для признания в любви. Планеты придадут им уверенности в себе, поэтому открыться перед человеком станет гораздо проще. Семейным Девам важно проявить внимание к близким и второй половинке, а также избавиться от негативных мыслей и эмоций, если таковые имеются.

Весы

Возможно, Весам захочется поделиться со своим партнером чем-то сокровенным. В период со 2 по 8 января это можно делать в любой из дней кроме Полнолуния. В субботу чрезмерная честность может очень сильно навредить. Всем, кто занимается поисками любви, стоит помнить о восьми важных признаках, которые помогут понять, что тот или иной человек послан самой судьбой.

Скорпион

Если у Скорпионов имеют какие-то старые не зажившие раны или обиды, специальные практики и талисманы помогут от них избавиться. Звезды с планетами также постараются помочь Скорпионам в этом плане. Если побороть обиду и перестать зацикливаться на прошлом, можно будет серьезно преуспеть в амурной сфере, причем не только тем, кто уже находится в отношениях, но и тем, кто пока еще пребывает на стадии поисков.

Стрелец

В любовной сфере Стрельцов ожидает удачная, хоть и не простая неделя. Венера поможет найти любовь или укрепить отношения с партнером. Астрологи советуют смело заводить знакомства с понравившимся человеком, так как вскоре обычная симпатия может перерасти в сильные чувства. Ждать у моря погоды точно нельзя. Чтобы было больше сил, можно провести активацию энергетики при помощи воздействия на точку фэн-фу.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит абстрагироваться от рабочих и бытовых дел, чтобы провести больше времени с любимым человеком и семьей. Вместе можно обсудить планы на будущее или устроить небольшой совместный отпуск. Главное людям данного Знака помнить про закон равноценного обмена, который на этой неделе станет для них весьма актуальным. Нужно дарить радость окружающим в ответ на их доброту.

Водолей

Меркурий лишится своих сил из-за ретроградности, так что у Водолеев могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Одиноким представителям этого созвездия грозит знакомство с навязчивым поклонником или человеком, общество которого быстро надоест. Всем, кто хочет поразить понравившегося человека, важно избавиться от токсичных настроек. Одним красноречием Водолеи не отделаются — им потребуется нечто большее.

Рыбы

Рыбам, у которых в отношениях наступил период разногласий, стоит воспользоваться тремя крепкими заговорами, которые помогут их разрешить. Да, любимый человек может разочаровать, но если Рыбы не будут слишком скрытными и необщительными, этого получится избежать. Не стоит устраивать скандалов, так как это лишь усугубит ситуацию. В середине недели одиноким Рыбам Вселенная поможет встретить приятного человека.