. Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft

Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft


В 2022 году студии Xbox не выпустили ни одного крупного игрового релиза, за что получили немало хейта со стороны игрового сообщества. Однако, интересных моментов вокруг Xbox было немало. Их набралось даже на целое видео, которое представила команда Xbox.

Ниже можно посмотреть 6-минутный ролик, в котором команда Xbox вспомнила лучшие моменты 2022 года для игрового подразделения Microsoft. В ролике демонстрируются кадры с выставок: Xbox FanFest, Gamescom, FanFest Trivia, Xbox Accessibility Showcase, Tokyo Game Show. Уделено в нем много внимания проектам Xbox, которые были анонсированы или активно развиваются: Minecraft Legends, Ara: History Untold, Sea of Thieves, Age of Empires, Microsoft Flight Simulator, Grounded, As Dusk Falls, Pentiment. Плюс вспомнили авторы ролика и некоторые важные для года Xbox события, вроде выпуска огромного количества бонусов Riot Games в Game Pass.


Watch this video on YouTube

Стоит отметить, что в видео не нашлось место для ряда эксклюзивов Xbox, которые продолжали развиваться в этом году, среди которых Forza Horizon 5 и Halo Infinite.

Эти 56 игр уже подтверждены к релизу в Game Pass в 2023 году
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Шойгу рассказал о надеждах на мирное будущее
Шойгу рассказал о надеждах на мирное будущее
Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)
Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)
Что предвещают карты Таро всем знакам зодиака в январе 2023 года
Что предвещают карты Таро всем знакам зодиака в январе 2023 года
Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft
Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft
Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники
Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря согласно китайскому гороскопу
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими и несчастными
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились

Еще по теме

Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Команда Xbox рассказала, какие игры покажет на Gamescom 2022
Участники Xbox FanFest смогут раньше посмотреть Power On: The History of Xbox