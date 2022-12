. Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft

В 2022 году студии Xbox не выпустили ни одного крупного игрового релиза, за что получили немало хейта со стороны игрового сообщества. Однако, интересных моментов вокруг Xbox было немало. Их набралось даже на целое видео, которое представила команда Xbox.

Ниже можно посмотреть 6-минутный ролик, в котором команда Xbox вспомнила лучшие моменты 2022 года для игрового подразделения Microsoft. В ролике демонстрируются кадры с выставок: Xbox FanFest, Gamescom, FanFest Trivia, Xbox Accessibility Showcase, Tokyo Game Show. Уделено в нем много внимания проектам Xbox, которые были анонсированы или активно развиваются: Minecraft Legends, Ara: History Untold, Sea of Thieves, Age of Empires, Microsoft Flight Simulator, Grounded, As Dusk Falls, Pentiment. Плюс вспомнили авторы ролика и некоторые важные для года Xbox события, вроде выпуска огромного количества бонусов Riot Games в Game Pass.

Watch this video on YouTube

Стоит отметить, что в видео не нашлось место для ряда эксклюзивов Xbox, которые продолжали развиваться в этом году, среди которых Forza Horizon 5 и Halo Infinite.

Эти 56 игр уже подтверждены к релизу в Game Pass в 2023 году