. Мария Машкова поздравила подругу, сделав странное заявление
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Мария Машкова поздравила подругу, сделав странное заявление

Мария Машкова поздравила подругу, сделав странное заявление
Актриса Мария Машкова не одобряет взгляды знаменитого отца. Дочь Владимира Машкова несколько лет живет в США с мужем Александром Слободяником и двумя детьми Александрой и Стефанией. После начала спецоперации знаменитый артист попросил Марию Машкову с семьей вернуться в Россию. Однако наследница предложения отца проигнорировала. После этого, по ее словам, они не общаются. На днях Мария решила напомнить о себе странными заявлениями. Мария Машкова поздравила подругу с днем рождения весьма необычным образом. Артистка разместила совместный снимок с приятельницей. «Я за наших, а не за этих ваших, СССР предавших полуинострашек», — сопроводила поздравление она словами из песни.
Напомним, Мария Машкова — единственная наследница Владимира Машкова. На протяжении шести лет она прилетала в Россию по работе. Девушку изредка снимают в кино. После начала спецоперации Машкова ослушалась отца и отказалась немедленно вернуться в Россию. С тех пор отец и дочь больше не общались. «Позвонил папа. Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом… Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Я в другой стране. Пришлось отца ослушаться», — делилась артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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