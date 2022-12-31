. Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
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Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске

Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске

В одном из городских сообществ популярного мессенджера опубликовали видеозапись, как во дворе дома в ЖК «Стрижи» приземляется парашютист. Сотрудники полиции проверили указанные сведения и установили в течение нескольких часов героя видеоролика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что прыжок с 16-го этажа совершил 33-летний житель микрорайона Синюшина гора. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».


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По материалам: irk

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