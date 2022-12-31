. На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона рублей в 2023 году

В 2023 году Иркутская область получит 143,8 миллиона рублей на поддержку рынка труда. Средства выделены в рамках нацпроекта «Демография» на реализацию дополнительных мер по содействию занятости безработных и работников, находящихся под риском увольнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Господдержку получат предприятия, которые привлекают безработных граждан в части организации оплачиваемых общественных работ. Информацию о мерах поддержки пор нацпроекту можно получить по телефону горячей линии 8 (950) 068-15-10 и в центрах занятости населения.