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На сайте IRK.ru состоялась премьера фильма «Маршрут Иркутск — Новый год»

На сайте IRK.ru состоялась премьера фильма «Маршрут Иркутск — Новый год»

31 декабря на IRK.ru появилось долгожданное окно видеопросмотра: на нашем сайте и в социальных сетях кинокомпании Burkalo production* состоялась премьера фильма «Маршрут Иркутск — Новый год». В главной роли — известный российский актёр Сергей Стёпин. Одну из ролей второго план сыграл актёр Андрей Свиридов. Кроме того, в фильме задействованы известные в Иркутске люди из бизнеса и шоубизнеса, медийной и артистической среды.

По сюжету, 10-летняя девочка весь год старалась выполнить план, состоящий из сотни добрых дел, и надеялась завершить его вместе с родителями, поздравляя с Новым годом друзей, родственников и соседей. Однако отец девочки очень рассчитывает на повышение в должности, поэтому они с мамой вынуждены задержаться на корпоративе компании, хотя стараются поскорее оказаться дома. Но в дороге они сталкиваются с различными трудностями: то в машине закончится бензин, то свернут не туда, то застрянут в снег.

Девочка остается со своим дедом, который вынужден выйти накануне Нового года в рейс водителем автобуса. Дедушка души не чает в своей внучке, поэтому, чтобы отвлечь её от сорвавшихся планов, предлагает девочке делать свои добрые дела, помогая случайным пассажирам автобуса.

Фильм создан иркутской кинокомпанией Burkalo production. Снять полнометражное кино с привлечением столичных актёров и специалистов в съёмочную группу со всей страны помогла финансовая поддержка крупного иркутского бизнеса.

*Буркало продакшен
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По материалам: irk

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