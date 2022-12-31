. На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель

На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель

Продолжение новости:

СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель

31 декабря в 02:58 местного времени в Братске на станции Гидростроитель Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход трех локомотивов в объединенной группе тепловозов, в результате также сошел локомотив и один вагон в грузовом составе на соседнем пути. Пострадавших и угрозы экологии нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Вихоревка и Коршуниха.

В связи со сходом подвижного состава задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №97 Тында-Кисловодск, №91 Северобайкальск-Москва, №377 Усть-Илимск-Новосибирск, №347 Северобайкальск-Барнаул. Задержка составляет от четырех до семи часов, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пассажиров задержанных поездов обеспечивают водой и дополнительным питанием. Для доставки пассажиров пригородных поездов №6050/6051 Вихоревка-Коршуниха-Ангарская до пунктов назначения организованы автобусы.

ОАО «РЖД» принимает меры для скорейшего ввода в график движения пассажирских поездов. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники
Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря согласно китайскому гороскопу
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими и несчастными
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8
Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза

Еще по теме

СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель
В Красноярском крае грузовой состав сошел с рельсов
Поезд Пекин – Москва задержан из-за схода с рельсов 16 грузовых вагонов в Забайкалье
В Тюменской области поменяются маршруты пригородных поездов