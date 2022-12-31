. На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель

СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель

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31 декабря в 02:58 местного времени в Братске на станции Гидростроитель Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход трех локомотивов в объединенной группе тепловозов, в результате также сошел локомотив и один вагон в грузовом составе на соседнем пути. Пострадавших и угрозы экологии нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Вихоревка и Коршуниха.

В связи со сходом подвижного состава задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №97 Тында-Кисловодск, №91 Северобайкальск-Москва, №377 Усть-Илимск-Новосибирск, №347 Северобайкальск-Барнаул. Задержка составляет от четырех до семи часов, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пассажиров задержанных поездов обеспечивают водой и дополнительным питанием. Для доставки пассажиров пригородных поездов №6050/6051 Вихоревка-Коршуниха-Ангарская до пунктов назначения организованы автобусы.

ОАО «РЖД» принимает меры для скорейшего ввода в график движения пассажирских поездов. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).