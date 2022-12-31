. Надежда Сысоева купила себе шикарную квартиру
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Надежда Сысоева купила себе шикарную квартиру

Надежда Сысоева купила себе шикарную квартиру
Артистка Надежда Сысоева поделилась радостным событием. Звезда Comedy Woman стала счастливой обладательницей недвижимости в столице. В личном блоге артистка показала, как выглядит ее новое жилье. Поздравить 38-летнюю Надежду с крупной покупкой пришли ее близкие друзья и родственники. В личном блоге звезда показала ролик, в котором она заходит в свои новенькие апартаменты под радостные крики гостей. Квартиру Сысоева приобрела в черновом варианте. Впереди артистку ждет длительный ремонт. Блондинка не стала проводить подробную экскурсию по недвижимости, но судя по кадрам, здесь просторные комнаты и есть большая терраса. «Я москвичка. С Новым годом», — подписала пост Надежда. 
Подписчики поздравили звезду юмористических шоу в комментариях. «Вот это отличная новость! Надя, от души поздравляю. Твоей крутости нет предела», — пишут пользователи. Друзья также осыпали ее теплыми словами. Настасья Самбурская, Рита Дакота, Евгений Бороденко и многие другие рады за Надежду. «Поздравляю! В наших рядах, купивших квартиру, прибыло! Ура», — написал Дмитрий Красилов. К слову, в квартиру Надежда очевидно заедет одна. Летом блондинка сообщила о расставании со сценаристом Дмитрием Чернаком. Пара рассталась друзьями и обещала поддерживать связь ради общего питомца, пса породы мальтипу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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