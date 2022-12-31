. Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass





В конце каждого месяца подписка Game Pass лишается нескольких проектов. В среднем, в 2022 году из Game Pass за месяц удаляют около 14-15 игр, но в декабре этот показатель чуть выше. В середине месяца из Game Pass убрали 11 игр, а сейчас, в конце месяца, удаляют еще 9 игр.

Напоминаем, что следующие 9 игр с 1 января 2023 года не будут доступны в подписке Game Pass:

Iron Harvest (PC)Immortal Realms Vampire Wars (Xbox, PC)Tropico 6 (Xbox, PC)SCARLET NEXUS (Xbox, PC)Secret Neighbor (Xbox, PC)Outer Wilds (Xbox, PC)Gorogoa (Xbox, PC)The Pedestrian (Xbox, PC)Embr (Xbox, PC)

Если вы хотели опробовать или пройти эти игры, то остается последний шанс.