Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Сегодня, 08:35
В конце каждого месяца подписка Game Pass лишается нескольких проектов. В среднем, в 2022 году из Game Pass за месяц удаляют около 14-15 игр, но в декабре этот показатель чуть выше. В середине месяца из Game Pass убрали 11 игр, а сейчас, в конце месяца, удаляют еще 9 игр.
Напоминаем, что следующие 9 игр с 1 января 2023 года не будут доступны в подписке Game Pass:
Iron Harvest (PC)
Immortal Realms Vampire Wars (Xbox, PC)
Tropico 6 (Xbox, PC)
SCARLET NEXUS (Xbox, PC)
Secret Neighbor (Xbox, PC)
Outer Wilds (Xbox, PC)
Gorogoa (Xbox, PC)
The Pedestrian (Xbox, PC)
Embr (Xbox, PC)
Если вы хотели опробовать или пройти эти игры, то остается последний шанс.
По материалам: newxboxone