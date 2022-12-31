. Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими

Ведущая Настя Ивлеева сделала странное заявления после съемок любовного шоу. Накануне в эфир вышла финальная серия реалити «Сердце Ивлеевой». Звезда Сети Настя Ивлеева определилась с победителем и назвала имя покорившего её мужчины. Им стал её бывший возлюбленный Алексей Зловедов. Он волновался, что Настя снова предпочтет ему другого, однако он смог склонить её на свою сторону. Правда, если Ивлеева и встречалась с победителем шоу, то эти отношения длились совсем недолго. Как выяснилось, сейчас она снова одинока. Настя написала, что встречает Новый год в статусе свободной женщины и надеется, что в будущем обязательно встретит достойного мужчину.«Дам один комментарий на тему шоу и вообще своей личной жизни: всех своих бывших я оставляю в 2022! Всем спасибо, все супер молодцы. Пора двигаться дальше»,— призналась Ивлеева. Из заявления следует, что Настя не собирается возобновлять отношения и со своим бывшим мужем. Ранее в Сети неоднократно появлялись слухи о том, что она может вернуться к Элджею, которого она, по собственному признанию, до сих пор сильно любит.