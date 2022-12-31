. Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть

Главными выгодоприобретателями от скидок на нефть из РФ стали не конечные покупатели, а крупные международные трейдеры. Бенефициаров от последствий западных санкций перечислил замдиректора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в интервью РИА Новости.

"Сейчас проблема основная даже не столько в ценовом потолке, сколько в невероятных ставках фрахта, а также в непомерно возросших аппетитах перекупщиков нефти – международных трейдеров. Существенная часть дисконта на российскую нефть (то есть скидки на нее к цене Brent) складывается именно из сверхприбыли трейдеров. Меньше всего в этом дисконте выгоды самих покупателей", – пояснил ситуацию эксперт.

В октябре текущего года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что скидка на добытую в России нефть может достигать 20–30 долларов за баррель.

Экспорт нефти из России сократился в декабре на 22% - до 2,5 млн баррелей на фоне введения нефтяных санкций против страны. За рамками ограничительных мер осталась "небольшая группа покупателей российской нефти", в том числе Индия, Китай, Турция и Болгария. На сокращение поставок повлияла зимняя погода и невысокая активность китайских покупателей, которая объясняется ограничениями в Поднебесной из-за вспышки ковида.

27 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводятся спецмеры в связи с установлением предельных цен на нефть и нефтепродукты из России. Документ запрещает поставки в случае указания потолка в контрактах.

