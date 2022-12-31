. Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники

Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники

В Иркутских областных музеях в праздники пройдут новогодние балы, квесты, выставки и другие мероприятия. В «Тальцах» со 2 по 8 января состоятся игры и забавы у новогодней елки. Организуют катание на собаках и лошадях, откроют снежные горки. 7 января пройдет программа «Рождество» с колядками, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Галерее сибирского искусства 6 января пройдет экскурсия по выставке «Ангелы – вестники Рождества». В усадьбе В.П. Сукачева 8 января проведут Рождественский детский бал для детей со старинной музыкой и танцами. Во время каникул состоятся мастер-классы по росписи новогоднего шара и созданию ватной игрушки.

В музее декабристов — программа с элементами дворянского этикета девятнадцатого века: «Бал в доме князей Волконских». Для детей — новогоднее представление «Снежная королева». В ремесленном подворье Иркутского областного Дома народного творчества — выставка росписи по дереву «Сундучок со сказками» народного мастера Иркутской области, усть-илимской ремесленницы Натальи Зинченко.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники
Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря согласно китайскому гороскопу
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими и несчастными
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8
Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза

Еще по теме

На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
В усадьбе «Мураново» стартуют «Зимние праздники»
Новогодние праздники 2018 в Ставрополе: программа мероприятий, куда пойти на Новый год 2018
В «Доме ремесел» на ВДНХ пройдут уникальные мастер-классы