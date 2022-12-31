. Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники

В Иркутских областных музеях в праздники пройдут новогодние балы, квесты, выставки и другие мероприятия. В «Тальцах» со 2 по 8 января состоятся игры и забавы у новогодней елки. Организуют катание на собаках и лошадях, откроют снежные горки. 7 января пройдет программа «Рождество» с колядками, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Галерее сибирского искусства 6 января пройдет экскурсия по выставке «Ангелы – вестники Рождества». В усадьбе В.П. Сукачева 8 января проведут Рождественский детский бал для детей со старинной музыкой и танцами. Во время каникул состоятся мастер-классы по росписи новогоднего шара и созданию ватной игрушки.

В музее декабристов — программа с элементами дворянского этикета девятнадцатого века: «Бал в доме князей Волконских». Для детей — новогоднее представление «Снежная королева». В ремесленном подворье Иркутского областного Дома народного творчества — выставка росписи по дереву «Сундучок со сказками» народного мастера Иркутской области, усть-илимской ремесленницы Натальи Зинченко.