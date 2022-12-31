. Обещают дикие морозы после Нового года
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Обещают дикие морозы после Нового года

Обещают дикие морозы после Нового года
Эксперт предсказывает аномальный холода. Декабрь выдался в Москве снежным, скользким и теплым. Но, оказывается, январь тоже способен удивить жителей столицы. Потепление, которое пришло в город в конце года, задержится здесь надолго. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.   Как рассказал эксперт, москвичей в начале года ожидают рекордно высокие для января температуры. «Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до плюс 3 — плюс 5, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум плюс 4,2», — рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что сугробы, которые выросли в столице за 31 день декабря 2022 года станут на 10 сантиметров меньше. То есть фактически снежный покров достигнет нормы. Ну, а в целом весь январь будет теплее, чем обычно. «В целом среднемесячная температура января прогнозируется на 4-5 градусов теплее многолетних значений, что для середины зимы является существенной аномалией. На карте такое температурное отклонение выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля», — привело слова ведущего специалиста РИА «Новости». Аномалии будут наблюдаться не только в столице, но и по всей территории. Меньше всего изменения климата ощутят жители Урала, Якутии и Чукотки, а больше — обитатели Русской равнины, Восточной и Центральной Сибири. Там тоже будет теплее, чем всегда. Ранее эксперт Карнаухов дал прогноз погоды на всю зиму, отметив, что нас ждут одни аномалии за другими. При этом метеоролог все же предполагал, что кроме оттепелей будут и морозы.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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