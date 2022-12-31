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Ольга Бузова призналась, что едва не спилась

Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Ведущая и певица Ольга Бузова подвела итоги уходящего 2022 года. Телеведущая появилась перед фанатами с бокалом шампанского в руках и подвела итоги 2022 года. Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова 30 декабря опубликовала на своей странице в соцсети видео с забавной озвучкой, на котором она подводит итоги уходящего года.
«Ну, я не сдохла, уже хорошо. Не спилась, хотя могла бы. Но все-таки нет. Никого не убила. Не похудела, конечно, но и не поправилась. Ладно, поправилась, но не сильно. И на том спасибо», сказала Ольга. На видео Бузова радует глаз своим праздничным нарядом: она в сверкающем черном платье с открытым животом, с ярким праздничным макияжем, скромной прической и массивными черными серьгами в виде цветов. Напомним, что днем ранее телеведущая побывала на премьере новой отечественной комедии «СамоИрония судьбы», в которой она сыграла роль Гали — невесты Жени Лукашина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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