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Ольга Бузова рассказала, когда будет делать пластику

Ольга Бузова рассказала, когда будет делать пластику
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как будет поддерживать свою красоту. Артистка постоянно подчеркивает, что является поклонницей естественной красоты, поэтому не увеличивает себе грудь и не избавляется от лишних килограммов с помощью липосакции, а предпочитает сидеть на диетах и заниматься спортом. Телеведущая полагает, что пока у нее нет недостатков, которые следует убирать лишь с помощью операции, а значит, нет причин обращаться к пластическому хирургу. О чем она прямо объявила звездному доктору Тимуру Хайдарову, услугами которого пользуются многие отечественные знаменитости, включая Филиппа Киркорова и экс-бойфренда Ольги Давида Манукяна. Артистка встретила врача на недавней премьере фильма ТНТ «СамоИрония судьбы» и пообщалась с ним в довольно резкой манере.
«Я надеюсь, что я никогда к тебе не приду! Я занимаюсь спортом, стараюсь не есть горячие бутерброды. Мне 36, я красивая, молодая с офигенной жопой. Мне не нужно ничего вкачивать-накачивать. Боков нет, ну ладно, есть, но это все убирается, поэтому я к тебе никогда не приду. Я надеюсь»,— зареклась телеведущая. Напомним, Бузова, действительно, не подражает коллегам по цеху и не прибегает к пластике, хотя многие не раз ей советовали увеличить грудь. Певица рассказывала, что даже бывший муж Дмитрий Тарасов одно время настаивал на том, чтобы она вставила импланты, но Ольга отказалась. Правда, до идеальной фигуры звезде «Дома-2» далеко. В начале прошлого года она жаловалась, что набрала лишние килограммы и никак не может от них избавиться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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