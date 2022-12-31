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Организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль рассказал о тяжести решения российского вопроса

Организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль рассказал о тяжести решения российского вопроса

Решение об отстранении России от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" далось оргкомитету "непросто". Об этом в эфире радиостанции BBC 4 рассказал организатор мероприятия Мартин Эстердаль, обосновав исключение заявки России следованием европейским ценностям.

"Решение об исключении России было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс. "Евровидение" всегда должно отстаивать основные и высшие ценности демократии", — заявил Эстердаль.


Он подчеркнул, что исполняемые на Евровидении песни всегда отражали дух времени и события в Европе, а дисквалификация российских претендентов "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку".

25 февраля российских певцов отстранили от участия в "Евровидении". Таким образом оргкомитет фестиваля выразил "обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов нанесет ущерб репутации конкурса".

Конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в Ливерпуле, тогда как по правилам должен пройти в стране-победительнице – Украине. Из-за напряженной ситуации, однако, "Евровидение" решили перенести в Великобританию, что также ударит по бюджетам из-за большой разницы в стоимости аренды жилья для участников.

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По материалам: uposters.ru

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