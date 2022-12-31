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Папа Римский умер на девяносто шестом году жизни

Папа Римский умер на девяносто шестом году жизни
Из Европы пришили печальные новости накануне нового года. Понтифик в последние годы тяжело болел, недавно его состояние ухудшилось в связи с пожилым возрастом. В возрасте 95 лет умер Папа римский на покое Бенедикт XVI. О смерти понтифика сообщил представитель Святого престола Маттео Бруни. «С сожалением сообщаю вам, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дальнейшая информация последует как можно скорее», — говорится в заявлении Бруни. Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер — имя в миру — прим. «З-ая.ру»), в 2005 году стал 265 папой Римским. Он был первым папой немецкого происхождения за последнее тысячелетие. За период священной деятельности понтифик причислил к лику святых 45 человек. В 2013 году Бенедикт XVI добровольно покинул престол «во благо Церкви», так как не имел сил для исполнения обязанностей, но остался жить в стенах Ватикана. Папа Франциск тогда заявил о болезни предшественника. Неизвестно, какой именно недуг мучил его. «Я хотел бы попросить особую молитву за почетного папу Бенедикта, который молча поддерживает церковь. Напоминаю, что он очень болен. Давайте попросим Господа утешить его и поддержать в этом свидетельстве любви к церкви до конца», — говорил ранее Франциск.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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