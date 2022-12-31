. Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно отказаться в январе

Чтобы в жизнь пришло что-то новое и чудесное, очень важно вовремя освободить для него место. Этот закон верен как для физического, так и нематериального мира. Особенно острым становится вопрос в начале нового года, когда абсолютное большинство людей нацелено на перемены. От чего же нужно отказаться в январе, чтобы стать счастливее и привлечь удачу?

Избавляемся от ненужного в январе 2023 года, чтобы стать счастливее

Что нам мешает наладить жизнь, какие установки и привычки мешают впустить счастье в нашу судьбу?

1. Суетливость

Год нельзя начинать со спешки и суеты — тогда он весь пройдет в бешеном ритме. Почувствуйте удовольствие от жизни, радость маленьких моментов. Если у вас есть конкретные задачи, то выполняйте их в том ритме, который комфортен для вас.

2. Уныние

Чтобы стать счастливее, очевидно, нужно избавиться от грусти о тоски о былом. Не проживайте внутри все те же ситуации, которые принесли вам страдания или негативный опыт. Нужно думать только о будущем, причем исключительно в позитивном ключе. Это станет отправной точкой для тех дел, за которые вы приметесь в 2023 году.

3. Пассивность

Да, спешить не стоит, но и слишком медлить тоже не рекомендуется. Иногда нужно успеть протянуть руку, чтобы ухватить свой шанс, а то он проскользнет мимо. Будьте жизнерадостны, инициативны, больше двигайтесь. Желательно не спать до обеда, даже если у вас длительные каникулы. Ваша энергия способна зарядить новогоднее желание, которое вы загадали, ведь так оно скорее исполнится.





4. Равнодушие к близким людям

Нельзя стать счастливым, если вы желаете счастья только себе. Думая о родных, любимых людях, вы умножаете возможность притянуть положительное в жизнь. Оказывайте поддержку семье, друзьям — и тогда почувствуете, как радость растет в вашей душе. Даже если Меркурий, находящийся в ретроградном движении, захочет сбить вас с толку и зациклить мысли на собственной персоне, не поддавайтесь на его провокации.

5. Расточительство и нескромность

Эти качества отворачивают от нас финансовую удачу, дела начинают идти все хуже и хуже. Не кричите о своем счастье — и оно вас не покинет. Конечно, экономить на подарках родным не стоит, но и не покупайте их ради бахвальства, ведь на самом деле они вряд ли пригодятся. Бережное отношение к деньгам поможет обеспечить себе безбедную жизнь в 2023 году.

Итак, январь — важное и чудесное время, когда мы можем начать строить собственное счастье своими руками, отказавшись от всего ненужного.