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Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года переосмысление роли России в меняющемся миропорядке

Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года переосмысление роли России в меняющемся миропорядке

Итоги уходящего года в политическом измерении связаны в первую очередь с переосмыслением роли России в меняющемся миропорядке, считает политолог, руководитель платформы "Дигория" Заурбек Хугаев.

"Начавшаяся в феврале специальная военная операция и последовавшие за ней референдумы о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации консолидировали гражданское общество нашей страны. Тот факт, что над этими субъектами взяли шефство другие регионы, показывает желание созидать, стараться создавать нормальные условия для жизни людей, поддерживать их в очень непростой ситуации. И это стремление реализуется не только в гражданской сфере", - отметил он.


Другим, по мнению эксперта, из наиболее значимых для политологического сообщества России событий стала презентация в публичном пространстве концепции пентабазиса. 

"Дискуссии, которые она запустила, стали плодотворной основой для обсуждения стратегических планов по развитию России, выработке ценностных основ нашего общего будущего. И в это обсуждение включены не только известные эксперты, но и молодые политологи, к чьим идеям уже сейчас готовы прислушиваться на самом высоком уровне", - подчеркнул политолог.

Хугаев обратил внимание, что стало уделяться гораздо больше внимания молодежной политике. Пример тому — создание объединенного движения детей и молодежи, проведение заседания Государственного совета, посвященного вопросам молодежной политики. Указ Президента о традиционных ценностях создал нормативную базу, которая станет необходимым фундаментом для тех организаций и людей, которые работают с молодежью.

"Подводя итоги, всегда хочется заглянуть вперед. Уверен, что 2023 год будет плодотворным и богатым на новые поводы мыслить о будущем и творить его в настоящем. А молодые политологи, опираясь на свой политический опыт, знания и креативность, постараются во все эти дискуссии и проекты внести что-то действительно нужное и полезное", - резюмировал эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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