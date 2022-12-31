. Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле

Daily Telegraph: Барбадос может выставить семье Бенедикта Камбербэтча счет за работорговлю

Власти Барбадоса могут выставить семье британского актера Бенедикта Камбербэтча счет за работорговлю. Об этом пишет Daily Telegraph.

Выяснилось, что прадед артиста в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию «Клеленд» с 250 рабами, которой владела вплоть до отмены рабства Великобританией в 1833 году. За это время плантация принесла рабовладельцу примерно 1,2 миллиона долларов в пересчете на наши дни.

В 2015 году выяснилось, что Бенедикт Камбербэтч является родственником короля Ричарда III (1483 — 1485). Актера и монарха разделяют 16 поколений. Изначально профессор Кевин Шюрер (Kevin Schürer) считал одного из предков Камбербэтча и Ричарда III четвероюродными родственниками, но впоследствии пересмотрел родословную. «Они связаны через нескольких родственников, но ближе всего — через прабабушку монарха, Джоан Бофорт. Также Камбербэтч является родственником Елизаветы II и Джейн Грей (некоронованной королевы Англии с 10 по 19 июля 1553 года — прим. «Ленты.ру»)