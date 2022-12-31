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Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтения

Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтенияПремьер Японии Кисида купил роман Достоевского «Братья Карамазовы» для чтения в отпуске

Премьер-министр Японии Фумио Кисида купил роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов из его пула.

Как стало известно, ушедший 29 декабря в новогодний отпуск политик решил посвятить его чтению. Для этого он с семьей посетил книжный магазин в Токио, где прибрел 15 книг, включая роман российского классика.

Кроме того, 4 января Кисида планирует провести в храме Исэ в префектуре Миэ первую в 2023 году пресс-конференцию. А 8 января премьер Японии начнет турне по странам G7, где со следующего года страна принимает председательство.

Цитаты Достоевского неоднократно вспоминал в рамках своих выступлений президент России Владимир Путин. В октябре глава государства порассуждал словами писателя о деспотизме Запада. Говоря о культуре отмены президент вспомнил слова одного из персонажей романа «Бесы» — нигилиста Шигалева. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — процитировал Путин, подчеркнув, что к этому и пришли страны Запада.

Президент также вспомнил слова Достоевского во время интервью журналисту Павлу Зарубину. Говоря о русском либерализме, он напомнил о фразе русского писателя, который сказал: «Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги», и подчеркнул, что это не является истинным либерализмом.

Кроме того, Достоевского цитировал президент Франции Эммануэль Макрон. 19 августа 2019 года в ходе совместной пресс-конференции с Путиным он вспомнил отрывок романа «Подросток», в котором Достоевский говорит о том, в чем отличие русского от француза или немца. «Оно в том, что он был более русским, когда он был более европейцем», — сказал Макрон.

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По материалам: lenta.ru

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