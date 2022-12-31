. Президент вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени

Президент РФ Владимир Путин наградил генерала Сергея Суровикина, командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции, орденом Святого Георгия третьей степени, сообщает ТАСС.

В субботу глава государства посетил штаб Южного военного округа (ЮВО). Там он вручил боевые знамена новым воинским формированиям и госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, отмечается на сайте Кремля.

Суровикину, являющемуся Героем России, награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Министр обороны Сергей Шойгу 8 октября назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине.