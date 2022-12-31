. Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко

Певец Прохор Шаляпин пришел на премьеру фильма «СамоИронии судьбы» с Еленой Королевой. 29 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась премьера самого ожидаемого новогоднего фильма — «СамоИрония судьбы». Среди приглашенных гостей заметили и Прохора Шаляпина с Еленой Королевой. В последнее время друзья, как они сами себя окрестили, все чаще появляются вместе. Вот и очередная светская премьера не стала исключением.Если исполнитель Шаляпин щеголял по красной дорожке в своем привычном образе прекрасного принца, то единственная внучка Людмилы Гурченко выбрала более простой аутфит. Трикотажная юбка, футболка с рисунком и золотой жакет подчеркивались нюдовым макияжем и аккуратно уложенными волосами.Шаляпин поделился совместными снимками с премьеры. В сторис Прохор заснял реакцию Королевой на исполнении Клавой Кокой песни «5 минут».«Внучке Гурченко Лене стало неловко от милых мурлыканий симпатичной Клавы», — подписал артист и дополнил, что в целом «фильм без претензий, это всего лишь настроение!»Напомним, что ранее Прохор и Елена появлялись вместе на съемках различных ток-шоу. В одном из них Королева призналась, что у нее случился выкидыш. Личность отца ребенка женщина не афишировала, а лишь рассказала о том, что как только мужчина узнал о пополнении — исчез по мгновению ветра. Поддержка Шаляпина была неоценима, и с этого момента они стали проводить вместе больше времени.