. Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко

Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Певец Прохор Шаляпин пришел на премьеру фильма  «СамоИронии судьбы» с Еленой Королевой. 29 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась премьера самого ожидаемого новогоднего фильма — «СамоИрония судьбы». Среди приглашенных гостей заметили и Прохора Шаляпина с Еленой Королевой. В последнее время друзья, как они сами себя окрестили, все чаще появляются вместе. Вот и очередная светская премьера не стала исключением.
Если исполнитель Шаляпин щеголял по красной дорожке в своем привычном образе прекрасного принца, то единственная внучка Людмилы Гурченко выбрала более простой аутфит. Трикотажная юбка, футболка с рисунком и золотой жакет подчеркивались нюдовым макияжем и аккуратно уложенными волосами.
Шаляпин поделился совместными снимками с премьеры. В сторис Прохор заснял реакцию Королевой на исполнении Клавой Кокой песни «5 минут».
«Внучке Гурченко Лене стало неловко от милых мурлыканий симпатичной Клавы», — подписал артист и дополнил, что в целом «фильм без претензий, это всего лишь настроение!»
Напомним, что ранее Прохор и Елена появлялись вместе на съемках различных ток-шоу. В одном из них Королева призналась, что у нее случился выкидыш. Личность отца ребенка женщина не афишировала, а лишь рассказала о том, что как только мужчина узнал о пополнении — исчез по мгновению ветра. Поддержка Шаляпина была неоценима, и с этого момента они стали проводить вместе больше времени.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного округа
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного
Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"
Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил
Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в первый день Нового 2023 года
Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Описано будущее цен на газ в Европе
Описано будущее цен на газ в Европе

Еще по теме

Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка
Прохор Шаляпин сфотографировался с беременной внучкой Елен Гурченко
Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы