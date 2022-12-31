. Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
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Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ

Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газПутин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами при оплате долга за газ

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства предлагается зачислять на специальный счет поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным.

При этом в документе подчеркивается, что погашение долга не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем оплаты газа рублями при поставках в недружественные страны.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В конце марта Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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