. Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
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Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом

Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом

Дорогие иркутяне, преподаватели, сотрудники и студенты Иркутского государственного университета путей сообщения!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Провожая уходящий год, я благодарю каждого из вас за совместный труд и бесценный вклад в развитие Университета. Смело могу сказать, что 2022 год отмечен плодотворной работой всего коллектива Иркутского государственного университета путей сообщения. Успехи всего нашего коллектива в различных сферах деятельности многократное тому подтверждение. В частности, студенты и профессорско-преподавательский состав нашего университета являются лауреатами Всероссийских, международных премий и конкурсов уходящего 2022 года.

Бренд ИрГУПС хорошо узнаваем потому, что для реализации направлений деятельности Университета мы успешно привлекаем партнеров из научной, образовательной, экономической и социальной сфер, а также проводим на базе Университета масштабные мероприятия Российского и международного уровней.

Из года в год мы вместе делаем очень важное дело: готовим высококвалифицированных специалистов для транспортной, информационной, промышленной, авиационной и других отраслей экономики нашей страны. Благодаря нашей слаженной работе из стен Университета вышел не один десяток тысяч успешных людей.

Пусть грядущий 2023 год станет годом новых идей и открытий, ярких и знаковых событий, и еще более масштабных достижений на благо развития Иркутской области и всей Российской Федерации.

От всего сердца желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Оптимизма, чувства товарищеского плеча и стойкости духа! Пусть Новый год будет спокойным и наполненным радостными событиями!

С Новым годом!

С уважением, ректор Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Трофимов.

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По материалам: irk

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