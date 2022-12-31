. Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января

Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января«Прайм»: в Роскачестве заявили, что с 1 января без WhatsApp останутся iPhone 5 и 5с

С начала 2023 году мессенджер WhatsApp приостановит работу на ряде устройств со старой версией операционных систем. Об этом россиян предупредил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кузьменко, среди устаревших моделей — iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других производителей. Проверить версию ОС можно в настройках, напомнил специалист.

Устройства с операционной системой ниже рекомендованной следует обновить. Если под ограничения попала модель смартфона — следует подумать над приобретением нового гаджета, заявил Кузьменко.

Ранее россиян предупредили о слежке в Telegram и WhatsApp. Отмечается, что с помощью функции «Найти людей рядом» в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств
На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона рублей в 2023 году
На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно отказаться в январе
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из
Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года переосмысление роли России в меняющемся миропорядке
Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с Toyota Highlander
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с
Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному календарю
Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза

Еще по теме

Россиян предупредили о прекращении работы WhatsApp
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
WhatsApp перестанет работать на смартфонах с Android 2.2 и iPhone 3GS
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 31 декабря