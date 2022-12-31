. Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни





Для игры Battlefield 2042, после провального старта в 2021 году, год 2022 стал настоящим открытием. Игра была существенно улучшена, а количество активных игроков значительно увеличилось. Во многом этому способствовал релиз Battlefield 2042 в подписках EA Play и Game Pass Ultimate.

Студия DICE опубликовала в свои социальных сетях сообщение, в котором ясно дала понять, что новогодние праздники — лучшее время, чтобы начать играть в Battlefield 2042. В игре с 30 декабря по 2 января игроков ждет двойной опыт во всех многопользовательских режимах.

Напомним, в Battlefield 2042 в ноябре 2022 года стартовал 3 сезон.

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