. Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни

Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни

Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни


Для игры Battlefield 2042, после провального старта в 2021 году, год 2022 стал настоящим открытием. Игра была существенно улучшена, а количество активных игроков значительно увеличилось. Во многом этому способствовал релиз Battlefield 2042 в подписках EA Play и Game Pass Ultimate.

Студия DICE опубликовала в свои социальных сетях сообщение, в котором ясно дала понять, что новогодние праздники — лучшее время, чтобы начать играть в Battlefield 2042. В игре с 30 декабря по 2 января игроков ждет двойной опыт во всех многопользовательских режимах.

Напомним, в Battlefield 2042 в ноябре 2022 года стартовал 3 сезон.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно отказаться в январе
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из
Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года переосмысление роли России в меняющемся миропорядке
Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года
Евгения Медведева рассказала о своей любви
Евгения Медведева рассказала о своей любви
Надежда Сысоева купила себе шикарную квартиру
Надежда Сысоева купила себе шикарную квартиру
Ксения Собчак осталась без денег на Новый год
Ксения Собчак осталась без денег на Новый год
Ксения Бородина похвасталась фигурой в бикини
Ксения Бородина похвасталась фигурой в бикини
Мария Машкова поздравила подругу, сделав странное заявление
Мария Машкова поздравила подругу, сделав странное заявление

Топ на сегодня

России предсказали рекордный профицит внешней торговли
России предсказали рекордный профицит внешней торговли
В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле
В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси
Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с Toyota Highlander
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с

Еще по теме

Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через несколько недель
На следующей неделе в Battlefield 2042 можно будет играть на Xbox бесплатно
В Hazard Zone в Battlefield 2042 невозможно играть со случайными игроками