. Самые прикольные поздравления с Новым 2023 годом для близких и коллег

В грядущем году покровителем года по восточному календарю будет Черный водяной Кролик, поэтому самыми необычными и оригинальными однозначно будут поздравления с 2023 годом Кролика. Мы готовы предложить вам оригинальные поздравления с Новым 2023 годом для родных, близких, друзей и коллег, а также красивые новогодние открытки разных форматов.

Прикольные поздравления с Новым 2023 годом

В Новом 2023 году вас будет преследовать веселье и много интересных моментов, т.к. его покровитель Кролик. Поэтому хочу пожелать в Новом году, чтоб на весёлой ноте и с интересом к своей деятельности вы смогли достичь небывалых высот. Чтоб каждая улыбка дарила массу положительных эмоций и была незабываема. Пусть рядом всегда будут самые родные и близкие для сердца люди. Счастья и удачи в Новом 2023 году!

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Искренне желаю тебе и сегодня – в канун Нового года Кролика – и всегда быть в приподнятом настроении, ослепительно улыбаться, ощущать в сердце радость. Пусть любовь будет верной спутницей, пусть ее пламя согревает. Пусть близкие люди будут здоровы, работа спорится. Пусть чаще получается встречаться с друзьями и больше отдыхать. Пусть в твоей жизни будет место увлечениям, новым знакомствам, ярким событиям.

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Искренне желаю тебе и сегодня – в канун Нового года Кролика – и всегда быть в приподнятом настроении, ослепительно улыбаться, ощущать в сердце радость. Пусть любовь будет верной спутницей, пусть ее пламя согревает. Пусть близкие люди будут здоровы, работа спорится. Пусть чаще получается встречаться с друзьями и больше отдыхать. Пусть в твоей жизни будет место увлечениям, новым знакомствам, ярким событиям.

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С наступающим Новым 2023 годом Кролика! Пусть год приходящий будет таким же пушистым, как Кролик, все дела спорятся также быстро, как может бегать новый символ года, а в вашей жизни будет много много любви, ведь новый покровитель неимоверно любвеобилен. С Новым 2023 годом!

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С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

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Новый год пусть принесёт

Вам тепла, любви и счастья,

Чудо к каждому придёт,

Мимо вас пройдут ненастья!

Пусть в душе тепло царит,

И здоровья будет море,

Сердце счастьем пусть горит,

И ни капельки вам горя!