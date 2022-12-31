. Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев высмеял свою подругу. О дружбе между телеведущей и певцом ходит много слухов. Было время, когда у них был роман. Несмотря на расставание, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев продолжают тепло общаться. Артист не упускает возможности подколоть звездную блондинку. Происходящее в мире выбило из колеи Леру, но она все же старается сохранять оптимизм. 51-летняя телеведущая опубликовала в личной блоге мем, который относится к людям, видящим вокруг положительные моменты. «Решила быть оптимисткой и поискать плюсы в 2022 году: не села в тюрьму, осталась жива, не упрятали в психушку!» — гласит картинка.«Подбадривающий» комментарий Сергея Лазарева не заставил себя долго ждать. «Ну как бы еще один день», — отметил он, намекая на то, что все еще может произойти. Подписчики уже оценили юмор певца. «Тут и не поспоришь!»; Сергей, вы лучший!»; «Это просто топ из всех комментариев!»; «Обожаю Сережу», — делятся пользователи Сети. Напомним, Сергей и Лера встречались с 2008 по 2012 годы. По словам телеведущей, артист так не позвал ее замуж, но это не помешало им сохранить крепкую дружбу. «Я благодарен тебе за все! Ты из мальчика сделала мужчину. Я все еще делю — есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты «включала мамочку», то я эту «функцию» сразу выключал. Любила все-таки поучать меня», — откровенничал как-то исполнитель. К слову, сегодня Сергей Лазарев в одиночку воспитывает сына Никиту и дочь Анну, Лера Кудрявцева же замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. У супругов есть дочь Мария, которой в уходящем году исполнилось четыре года.