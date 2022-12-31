. СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель
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СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель

СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель

Братский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту схода трех тепловозов возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ночью 31 декабря в момент следования электровоза в сплотке с семью тепловозами по первому главному железнодорожному пути 338 километра станции Гидростроитель ВСЖД произошел сход трех тепловозов. В момент схода произошло столкновение с тепловозом, проводящим маневровые работы на втором главном пути и следовавшим в сцепке с тремя железнодорожными платформами, гружеными лесоматериалом. В результате произошел сход тепловоза и железнодорожной платформы.

Сумма ущерба, причиненного ВСЖД, составила свыше миллиона рублей. Кроме этого, полностью остановлено движение на Байкало-Амурской транспортной магистрали. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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По материалам: irk

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