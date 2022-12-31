. Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
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Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светская львица Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука заставила народ ахнуть. Светлана Бондарчук в свои 54 года выглядит просто восхитительно - ей нет равных там, где речь заходит об утонченной красоте. Даже в купальнике бывшая жена режиссера Федора Бондарчука может дать фору молоденьким красоткам. Если говорить о стройности, то манекенщица выглядит ничуть не хуже, чем молодая жена Федора Бондарчука - Паулина Андреева. А ей, к слову, всего 34 года.
«Ба! Челюсть отвисла», «Это же сколько нужно над собой работать, чтобы такая фигура была после 50», «Сейчас уже и у молодых дряблые бедра», «Выглядит для своего возраста просто восхитительно», «Светланка - молодец!», «Между прочим уже бабушка», - пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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