. Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Светская львица Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука заставила народ ахнуть. Светлана Бондарчук в свои 54 года выглядит просто восхитительно - ей нет равных там, где речь заходит об утонченной красоте. Даже в купальнике бывшая жена режиссера Федора Бондарчука может дать фору молоденьким красоткам. Если говорить о стройности, то манекенщица выглядит ничуть не хуже, чем молодая жена Федора Бондарчука - Паулина Андреева. А ей, к слову, всего 34 года.«Ба! Челюсть отвисла», «Это же сколько нужно над собой работать, чтобы такая фигура была после 50», «Сейчас уже и у молодых дряблые бедра», «Выглядит для своего возраста просто восхитительно», «Светланка - молодец!», «Между прочим уже бабушка», - пишут фолловеры.