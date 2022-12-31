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Татьяна Навка рассказала о секретной семейной традиции

Татьяна Навка рассказала о секретной семейной традиции
Фигуристка Татьяна Навка рассказала, как встретит Новый 2023 год. Знаменитая фигуристка, как всегда, очень занята в новогодние праздники. Несмотря на это, она найдет время, чтобы побыть с близкими за праздничным столом. «Конечно же, отмечу с семьей. Будет елка, Президент, «Оливье», «Наполеон». Мне уже можно такое. Так как я работаю под Новый  год, я, конечно, контролирую подготовку стола, но мне помогают помощники и мама», — раскрыла свои планы Татьяна Навка.
Она добавила, что и на первый день нового года у нее вполне традиционные планы, такие же, как у многих в нашей стране. «1 января мы отдыхаем, ходим в баню. Обязательно, а как же! У нас даже фильм есть — классика нашего Советского Союза. Поэтому все ходим в баню», — цитирует спортсменку издание «МК».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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