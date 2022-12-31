. The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне заложила основу для мирного урегулирования конфликта Киева и Москвы. Такое мнение в материале для журнала The Hill высказал публицист Авраам Шама.

По словам журналиста, переговоры должны вестись Россией и Западом максимально "деликатно" и с высокой долей взаимного уважения.

"Два президента, вероятно, обсуждали, как прекратить боевые действия, поскольку помощники Байдена уже заложили основу, обсудив этот вопрос с Зеленским перед его визитом. Важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной Западом, как это было с Германией, когда закончилась Первая мировая война", — отмечает Шама.

Автор статьи для The Hill выразил уверенность в том, что государства Запада настаивают на прекращении боевых действий и открытой конфронтации с Москвой, чтобы уделить больше внимания экономическим вопросам.

"Конфликт значительно подстегнул рост цен на продовольствие и энергоносители. Центральные банки Европы и Америки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая может привести к рецессии. Прекращение конфликта снизило бы цены и помогло бы миллионам европейцев и американцев снизить расходы на продукты питания и отопление", — спрогнозировал он.

В международной кризисной группе высказывали мнение о том, что Украине не пережить зимний период без помощи со стороны Запада. Мэр Киева Виталий Кличко предрекал согражданам худшую зиму со времен Второй мировой войны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в сентябре отмечал, что кризис на Украине входит в "критическую фазу", в то время как для Киева и его западных партнеров наступает тяжелая зима.

Ряд крупных европейских предприятий из-за резкого скачка цен на топливо стали переносить производственные мощности в США, где ситуация с энергоносителями не столь драматична. Кроме того, Вашингтон предлагает им выгодные тарифы, каких не найти в Европе. В настоящее время Евросоюз страдает от логистических проблем, постоянных изменений в ценах и, как следствие, инфляции. Эти обстоятельства "могут разрушить европейскую промышленность".