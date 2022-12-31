. The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой

The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне заложила основу для мирного урегулирования конфликта Киева и Москвы. Такое мнение в материале для журнала The Hill высказал публицист Авраам Шама.

По словам журналиста, переговоры должны вестись Россией и Западом максимально "деликатно" и с высокой долей взаимного уважения.


"Два президента, вероятно, обсуждали, как прекратить боевые действия, поскольку помощники Байдена уже заложили основу, обсудив этот вопрос с Зеленским перед его визитом. Важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной Западом, как это было с Германией, когда закончилась Первая мировая война", — отмечает Шама.

Автор статьи для The Hill выразил уверенность в том, что государства Запада настаивают на прекращении боевых действий и открытой конфронтации с Москвой, чтобы уделить больше внимания экономическим вопросам.

"Конфликт значительно подстегнул рост цен на продовольствие и энергоносители. Центральные банки Европы и Америки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая может привести к рецессии. Прекращение конфликта снизило бы цены и помогло бы миллионам европейцев и американцев снизить расходы на продукты питания и отопление", — спрогнозировал он.

В международной кризисной группе высказывали мнение о том, что Украине не пережить зимний период без помощи со стороны Запада. Мэр Киева Виталий Кличко предрекал согражданам худшую зиму со времен Второй мировой войны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в сентябре отмечал, что кризис на Украине входит в "критическую фазу", в то время как для Киева и его западных партнеров наступает тяжелая зима.

Ряд крупных европейских предприятий из-за резкого скачка цен на топливо стали переносить производственные мощности в США, где ситуация с энергоносителями не столь драматична. Кроме того, Вашингтон предлагает им выгодные тарифы, каких не найти в Европе. В настоящее время Евросоюз страдает от логистических проблем, постоянных изменений в ценах и, как следствие, инфляции. Эти обстоятельства "могут разрушить европейскую промышленность".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств
На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона рублей в 2023 году
На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно отказаться в январе
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из
Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года переосмысление роли России в меняющемся миропорядке
Политолог Хугаев назвал главным политическим итогом года

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с Toyota Highlander
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с
Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному календарю
Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза

Еще по теме

В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной
Запад упрекнули в слабом представлении о событиях на Украине
В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским
Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к переговорам