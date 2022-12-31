. В ДНР сообщили об обстреле трех городов со стороны ВСУ
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В ДНР сообщили об обстреле трех городов со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле трех городов со стороны ВСУПредставительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Донецка, Макеевки и Ясиноватой

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, об обстреле трех городов со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атаке подверглись Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

По данным СЦКК, украинские военные обстреляли Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов. Помимо этого ВСУ атаковали Ясиноватую, выпустив восемь снарядов, а также Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами.

Ранее стало известно, что в Херсонской области в декабре сотрудники силовых структур задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ. Правоохранители также изъяли из незаконного оборота 505 единиц стрелкового оружия, 2 гранатомета, 1551 снаряд и мину, 212 гранат, около 126 тысяч патронов, 11 килограммов взрывчатки и 58 детонаторов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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