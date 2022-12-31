. В Иркутске на Центральном рынке запустили эскалатор
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В Иркутске на Центральном рынке запустили эскалатор

В Иркутске на Центральном рынке запустили эскалатор

На Центральном рынке Иркутска запустили эскалатор. Он позволит в полной мере задействовать третий этаж здания, сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципальный Центральный рынок ежедневно посещают несколько десятков тысяч человек. Здесь можно приобрести свежее мясо, проверенное ветеринарной лабораторией, молочную продукцию, фрукты и овощи, рыбу и икру. Растет число предпринимателей, выбирающих рынок для ведения бизнеса. С начала года в здании открыли магазин одежды и обуви, прачечную самообслуживания, салоны красоты.

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По материалам: irk

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