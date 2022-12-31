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В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина

В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и ПекинаGlobal Times рассказал, что США опасаются сближения России и Китая

Китайское издание Global Times заявило, что США опасаются сближения Москвы и Пекина, однако подобное беспокойство является абсурдным, а заявления американских политиков не соответствуют действительности.

В публикации отмечается, что на Западе неверно изображаются отношения между Россией и Китаем с целью изолировать государства от мирового сообщества.

Издание указало, что для США Москва и Пекин являются не только экономическими конкурентами, но и геополитическими противниками, а опасения Вашингтона строятся на том, что подобное сотрудничество может пошатнуть гегемонию Соединенных Штатов в мире.

«Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно», — резюмировали авторы статьи.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены продолжающимся сближением России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине.

30 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Отмечается, что политики затронули двусторонние контакты, а также региональные вопросы.

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По материалам: lenta.ru

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