. В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине

Аналитики Конгресса США предупредили о негативных последствиях передачи Patriot Украине

Исследовательская служба Конгресса США озвучила возможные негативные последствия, связанные с передачей зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. По мнению специалистов, это может привести к возникновению потенциальных рисков для американских вооруженных сил, передает RT.

Аналитики подготовили для парламентариев сводку, в которой отметили, что батареи Patriot могут быть взяты из существующих подразделений и запасов сухопутных войск США.

Ссылаясь на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), специалисты предупредили, что если вооружение будет взято, например, у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США, то на этих направлениях могут возникнуть «потенциальные риски». Кроме того, передача вооружения из запасов Соединенных Штатов может помешать циклам подготовки и модернизации.

В Исследовательской службе также отметили, что на подготовку украинских военных к использованию американских ЗРК уйдет несколько месяцев.

В связи с этим аналитики предложили Конгрессу обсудить, какие последствия для американской армии будет нести передача Patriot Украине и, учитывая стоимость ракет для комплексов, будут ли введены ограничения по типам систем, против которых допустимо использовать американские ЗРК.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он также пообещал, что украинские военные будут обучены использованию американских ЗРК.