. В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине

В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине

В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot УкраинеАналитики Конгресса США предупредили о негативных последствиях передачи Patriot Украине

Исследовательская служба Конгресса США озвучила возможные негативные последствия, связанные с передачей зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. По мнению специалистов, это может привести к возникновению потенциальных рисков для американских вооруженных сил, передает RT.

Аналитики подготовили для парламентариев сводку, в которой отметили, что батареи Patriot могут быть взяты из существующих подразделений и запасов сухопутных войск США.

Ссылаясь на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), специалисты предупредили, что если вооружение будет взято, например, у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США, то на этих направлениях могут возникнуть «потенциальные риски». Кроме того, передача вооружения из запасов Соединенных Штатов может помешать циклам подготовки и модернизации.

В Исследовательской службе также отметили, что на подготовку украинских военных к использованию американских ЗРК уйдет несколько месяцев.

В связи с этим аналитики предложили Конгрессу обсудить, какие последствия для американской армии будет нести передача Patriot Украине и, учитывая стоимость ракет для комплексов, будут ли введены ограничения по типам систем, против которых допустимо использовать американские ЗРК.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он также пообещал, что украинские военные будут обучены использованию американских ЗРК.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря согласно китайскому гороскопу
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Напоминаем: сегодня эти 9 игр удалят из подписки Game Pass
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими и несчастными
Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Названы ключевые бенефициары от дисконта на российскую нефть
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8
Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
Ректор ИрГУПС Юрий Трофимов поздравляет иркутян с Новым годом
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
В США призвали посадить в тюрьму генсекретаря НАТО за военные преступления
В США призвали посадить в тюрьму генсекретаря НАТО за военные
Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии
Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери

Еще по теме

В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
США не продадут ЗРК Patriot, если Турция купит у РФ С-400 — СМИ