. В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы

Иркутский гидрометцентр рассказал о прогнозе погоды на новогоднюю ночь и первую неделю января. Как сообщалось ранее, новогодняя ночь будет морозной. 31 декабря — 2 января устанавливается антициклональный тип погоды: без существенных осадков, ветер переменный 2−7 метров в секунду. Температурный фон будет достаточно низкий: ночью -25… -30 градусов, в северных и верхнеленских районах -37… -42. Днем от -15 до -23 градусов, местами до -30. Среднесуточные значения температуры будут на 4−8 градусов ниже климатической нормы.

С 3 января антициклон начнет ослабевать — по области пройдет небольшой, по северу умеренный снег. Температура в западных и южных районах начнет повышаться: ночью до -19… -25, днем до -10… -15. В северных, северо-восточных и верхнеленских районах сохранится морозная погода: ночью -30… -35, местами до -42, днем -29… -34 градусов.

5−6 января в регионе ожидается прохождение холодного фронта — небольшой и умеренный снег по всей области, усиление северо-западного ветра до 10−15 метров в секунду. Температура ночью -21… -26 градусов, местами -31… -36, днем -20… -25. В Катангском районе ночью -43… -48 градусов, днем -35… -40. 5 января в южных районах в течение суток -15… -20 градусов.

7 января ожидается ясная морозная погода. Температура ночью -30… -35 градусов, местами -42…-47. Днем -20… -25, местами -30… -35 градусов, по северу до -42.

8 января с территории Западной Сибири будет смещаться теплый атмосферный фронт. Температура начнет повышаться в западных и южных районах Иркутской области ночью до -18… -23, в крайних западных районах до -10, днем до -8… -13, местами до -5 градусов. В северных и верхнеленских районах сохранится морозная погода: ночью -30… -35, местами до -42, днем -21… -26 градусов.