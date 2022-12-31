. В Tunic все еще остались скрытые секреты, игра доступна в Game Pass
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В Tunic все еще остались скрытые секреты, игра доступна в Game Pass

В Tunic все еще остались скрытые секреты, игра доступна в Game Pass


В марте этого года состоялся релиз игры Tunic на всех актуальных игровых платформах. В том числе, сразу после релиза игра стала доступна в подписке Game Pass. Tunic называют одним из главных релизов 2022 года, игра во многих ТОПах этого года и у нее отличные отзывы.

Несмотря на довольно обширную аудиторию игроков в Tunic, в том числе достигнутую за счет сделки по Game Pass, все еще не все секреты в проекте были раскрыты. Эндрю Шолдайс, разработчик Tunic, рассказал в рамках интервью порталу IGN, что в игре все еще есть секреты, которые он закладывал, но они пока не найдены. Речь идет не о сундуках или предметах, а о различных отсылках, скрытых смыслах и прочем, что добавлял в игру разработчик. Недавно, например, в Tunic обнаружили скрытый музыкальный язык.

Стоит сказать, что у игры Tunic оценка в более 85 баллов из 100 на агрегаторах рецензий, ее явно следует попробовать по подписке Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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