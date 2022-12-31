. В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте

В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте

В Венгрии заявили о моральном кризисе в ЕвропарламентеМинистр юстиции Венгрии Варга заявила, что Европарламент переживает моральный кризис

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга, комментируя коррупционный скандал в Европарламенте (ЕП), заявила, что законодательный орган Евросоюза переживает моральный кризис. Ее слова передает Magyar Nemzet.

«Европейский парламент, который до сих пор использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, теперь переживает моральный кризис», — указала она и отметила, что сейчас все больше людей считают, что этот орган страдает от дефицита демократии, «что также влечет за собой дефицит легитимности».

По словам Варги, ЕП отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Она заметила, что в кризисных ситуациях, таких как миграция, пандемия COVID-19, вооруженные конфликты, Европарламент является скорее частью проблемы, чем ее решением.

Министр юстиции Венгрии напомнила, что руководство страны уже предложило изменить процедуру выборов в ЕП, чтобы обеспечить органу «реальную политическую легитимность». «В любом случае Европейский парламент должен измениться», — заключила она.

Ранее в декабре премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил Европарламент за коррупцию. Он подчеркнул, что в ЕП главенствует «огромный балаган», и призвал орган «привести себя в порядок».

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона
Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на
Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу
Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими

Топ на сегодня

Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Описано будущее цен на газ в Европе
Описано будущее цен на газ в Европе

Еще по теме

В Венгрии считают местью решение Европарламента по санкциям
Европарламент запустил штрафную процедуру против Венгрии
Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны
В ЕС призвали ввести санкции против Венгрии