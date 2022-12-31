. Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации президента страны
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Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации президента страны

Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации президента страны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию на торжественной церемонии вступления в должность президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы — она уже прибыла в страну. Сама церемония состоится 1 января 2023 года.

Лула да Силва был избран на пост главы государства в возрасте 77 лет в октябре 2022 года. Ранее политик уже дважды занимал пост президента Бразилии, будучи избран в 2002 и 2006 годах.

Накануне его инаугурации в столице страны Бразилиа органами правопорядка предпринимаются усиленные меры безопасности из-за напряженных отношений между его приверженцами и сторонниками бывшего президента Жаира Болсонару.

При этом экс-глава бразильского государства, согласно традиции, должен принять участие в инаугурации — по ритуалу, он должен передать своему преемнику символ власти, президентскую ленту.

В составе делегации России, которую возглавляет спикер палаты регионов, — вице-спикер Совфеда Константин Косачев и руководитель Аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, сообщает пресс-служба верхней палаты.

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По материалам: pnp.ru

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