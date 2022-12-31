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Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городу

Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городуМэр Первомайска Колягин заявил, что целью удара ВСУ по городу была больница

Мэр города Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) Сергей Колягин назвал цель удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту. В беседе с РИА Новости он заявил, что украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS по центральной городской больнице.

«Вооруженные Формирования Украины поздравляют нас с наступающим 2023 годом», — сказал он и уточнил, что на территорию лечебного учреждения с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что Колягин попал под обстрел со стороны Украины. По словам градоначальника, его автомобиль обстреляли, а сам он «еле успел залечь». В результате инцидента машина мэра оказалась повреждена.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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