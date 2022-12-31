. Водитель Lada Vesta насмерть сбил лошадь в Эхирит-Булагатском районе

Сотрудники Госатвоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП в Эхирит-Булагатском районе. Вечером 30 декабря на 71 километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский —Жигалово в районе поселка Усть-Ордынский 40-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta сбил лошадь, которая выбежала на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью. Животное погибло. Инспекторы информируют, что в 2022 году зарегистрировано 243 наезда на животных. В результате два человека погибли, 20 получили травмы.

Правила перегона скота регулируются ПДД. Если при проверке будет установлено, что фермер не создал надлежащие условия выпаса скота, то его могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, на него может быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, причиненного владельцу транспортного средства.



