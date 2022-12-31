. Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине

«МК»: военный аналитик Кнутов заявил о новой тактике российской армии на УкраинеСюжетРакетные удары по Украине:

Россия с помощью мощных высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины перешла к постоянному давлению на противника. Такую цель новой тактики назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Московским комсомольцем».

Как объяснил аналитик, задача российской армии — не дать восстановить энергетический потенциал украинских предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники, а также усложнить переброску в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевой техники и осложнить поставку резервов непосредственно в зону боевых действий.

Кнутов подчеркнул, что значение российских ударов важно, поскольку они наносятся по тыловым коммуникациям, вывод из строя которых ведет к тому, что ВСУ достаточно сложно концентрировать ресурсы как для обороны так для наступления или контрнаступления.

«По сути используем опыт Израиля, который на любые действия террористических организаций в отношении своей страны всегда отвечает жестко, решительно и, самое главное, быстро», — заявил он.

Кроме того, считает Кнутов, участившиеся удары свидетельствуют о возросших возможностях российской армии. По его мнению, выбранная тактика очень верная и дает результаты, которые можно будет увидеть уже в первую неделю нового года.

22 декабря военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты можно экспериментально объединить в единую сеть за полгода. Как он утверждает, данный шаг позволит командованию видеть ситуацию на поле боя. В стране есть возможности для создания подобных систем, добавил Кнутов.