. Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
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Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold

Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold


Пару дней назад был объявлен список бесплатных игр по Games With Gold на январь 2023 года. Первая игра из этого списка уже доступна. Если у вас имеется подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate, то уже можно забрать бесплатно Iris Fall.

Напоминаем: Сегодня игру можно забрать бесплатно через Microsoft Store, с 1 января она будет отображаться на консоли в списке бесплатных игр по Games With Gold.

Iris Fall — приключенческая головоломка, геймплей в которой завязан на сочетании света и тени. Игра вышла в 2018 года, она имеет более 2,300 отзывов в Steam, которые суммарно составляют «Очень положительную» оценку.


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Iris Fall

Переключайтесь между светом и тенью, и переходите из одной реальности в другую, наслаждаясь уникальным сочетанием черного и белого, а также двухмерной и трехмерной графикой.
Перейти в Microsoft Store

# Технологии
По материалам: newxboxone

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