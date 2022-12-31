. Жена Евгения Петросяна рассказала, почему женщины остаются одинокими и несчастными

33-летнюю Татьяну Брухунову бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко недаром называла "талантливейшей женщиной". После скандального развода ассистентка юмориста быстро забеременела и вышла за него замуж. Накануне она решилась на откровения о том, почему многие женщины остаются одинокими.

По словам Брухуновой, она еще в юности обратила внимание на то, как часто люди не умеют быть благодарными и не в силах сказать даже обычное "спасибо". В личном блоге Татьяна рассказала, что это может стать причиной одиночества.

В пример она привела свою давнюю знакомую, которая могла бы многого достигнуть, но из-за неумения благодарить до сих пор одна и несчастна.

Моя соседка по съемной квартире: 19 лет, красивая, ухоженная студентка, принимающая все как бы свысока. Высшая точка благодарности выражалась так: "ок" или "хорошо". Сейчас ей, как и мне, 33. Итог: по-прежнему эффектная, но совершенно одинокая и несчастная молодая женщина.

По словам супруги Евгения Вагановича, таким людям невозможно стать успешными и счастливыми. "Дарите окружающим улыбку и такое красивое слово "благоДарю" как можно чаще. Вселенная не оставит вас без внимания! Ручаюсь!" — посоветовала она фолловерам.



Брухунова рассказала, почему не будет накрывать стол на Новый год

Недавно Татьяна призналась, что не любит стандартное празднование Нового года и не собирается даже накрывать стол. Супруга юмориста рассказала об этом подписчику, который поинтересовался ее планами на праздник.

Оказалось, дело в здоровом образе жизни, которого придерживаются супруги. "Ужинаем в районе 19.30. На этом все. Под бой курантов и шампанское идут конфеты и мандарины. Не понимаю я этой истории есть ночью. Тем более в праздник! Разве он будет хуже без еды?" — объяснила Татьяна.