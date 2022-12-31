. Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
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Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года

Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
К счастью, журналистка отделалась только испугом и помятой машиной. Жена актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит попала в ДТП 30 декабря. Авария произошла прямо около ее дома. Машину дамы «прижал огромный грузовик», как она рассказала своим подписчикам. Обошлось без травм, но автомобилю, конечно, досталось прилично. На помощь журналистке пришли бравые сотрудники ГИБДД.
«Успокоили, помогли растащить склеенные автомобили и даже поменяли мне колесо, чтобы я не вызывала эвакуатор», — цитирует Викторию издание «Вокруг ТВ». Ворожбит сфотографировалась со своим спасителем-полицейским, которого назвала персональным Дедом Морозом, и обещала написать ему благодарность. Напомним, Жигунов и Ворожбит женаты с марта 2021 года. Ранее у звезды «Моей прекрасной няни» было два брака с актрисой Верой Новиковой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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