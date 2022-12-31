. Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии

Журналистка указала на разрушенный авторитет властей ГерманииОбозреватель Spiked Бепплер-Шпаль заявила о разрушенном авторитете властей ФРГ в 2022 году

Обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль указала на разрушенный авторитет властей Германии в 2022 году.

Как заявила журналистка, смелость и решительность в заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца, звучавших во время его прихода к власти, за 10 месяцев «практически испарились».

Бепплер-Шпаль признала, что Германию до экономического кризиса довело правительство экс-канцлера Ангелы Меркель, однако, подчеркивает автор статьи, новые власти «не встали на новый путь» и не делают «ничего хорошего ни для себя, ни для Германии». По ее мнению, администрация Шольца делает все точно так же, как и ее предшественники, продолжая отказываться от атомной энергии.

«Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — пишет журналистка, ссылаясь на результаты декабрьского опроса, согласно которому, 63 процентов респондентов не удовлетворены работой правительства.

«События года изобличили преступную беспечность руководства и вырождение его политического мировоззрения. В этом смысле ситуация действительно напоминает конец эпохи», — резюмировала Бепплер-Шпаль.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении заявил о планах поддерживать Украину, несмотря на последствия, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США призвали посадить в тюрьму генсекретаря НАТО за военные преступления
В США призвали посадить в тюрьму генсекретаря НАТО за военные
Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии
Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Что принесут человечеству шесть дней силы в январе 2023 года
Что принесут человечеству шесть дней силы в январе 2023 года
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств
На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона рублей в 2023 году
На поддержку рынка труда Иркутская область получит 143 миллиона
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Военный эксперт назвал цель новой тактики России на Украине
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной опыт в ближайшие дни
Самое время начать играть в Battlefield 2042 — в шутере будет двойной
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно отказаться в январе
Пять вещей, которые могут помешать стать счастливыми: от чего нужно

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с Toyota Highlander
На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному календарю
Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза

Еще по теме

Еврозоне предрекли крах из-за энергетического кризиса в Германии
Канцлера Германии раскритиковали из-за поездки в Китай
Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства ФРГ
В Париже назвали «движущую силу» Европы по мнению Макрона и Шольца